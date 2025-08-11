×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ADIYAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ADIYAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 00:00

İ L A N

T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/470 Esas

24/10/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUHAMMED ENES DEMİR ve Zeliha Demir'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 

GAİP

TC KİMLİK NO : 13237406354
ADI SOYADI : MUHAMMED ENES DEMİR
BABA ADI : MEHMET ZİYA
ANA ADI : ZELİHA
DOĞUM TARİHİ : 23/11/2015
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Eskisaray Mah. 719 Sk. No:5 İç Kapı No:1Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN

GAİP

TC KİMLİK NO : 20668154372
ADI SOYADI : ZELİHA DEMİR
BABA ADI : ŞEYH MEMET
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 29/04/1977
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Eskisaray Mah. 719 Sk. No:5 İç Kapı No:1Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN

 

#ilangovtr Basın no ILN02171043

 