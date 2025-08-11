ADIYAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
İ L A N
T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/470 Esas
24/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUHAMMED ENES DEMİR ve Zeliha Demir'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 13237406354
ADI SOYADI : MUHAMMED ENES DEMİR
BABA ADI : MEHMET ZİYA
ANA ADI : ZELİHA
DOĞUM TARİHİ : 23/11/2015
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Eskisaray Mah. 719 Sk. No:5 İç Kapı No:1Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
GAİP
TC KİMLİK NO : 20668154372
ADI SOYADI : ZELİHA DEMİR
BABA ADI : ŞEYH MEMET
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 29/04/1977
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Eskisaray Mah. 719 Sk. No:5 İç Kapı No:1Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
#ilangovtr Basın no ILN02171043