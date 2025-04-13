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ADIYAMAN GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADIYAMAN GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 00:00

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/448 Esas

Davacı Yunus Evgin ile Davalılar Hazine Ve Maliye Bakanlığı- Gölbaşı Malmüdürlüğü, Karaburun Köyü Köy Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan davası nedeniyle;

Davacının mahkememize ibraz etmiş olduğu 23/12/2024 tarihli dava dilekçesi ile; "Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü kroki ve koordinatlarında belirtilen 155,34 m²'liky erin davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Dava konusu yerin ev ve arsası olarak tescil harici bırakılan taşınmaz olduğu anlaşıldığından, Mahkememize Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 24.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02205404