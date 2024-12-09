ADIYAMAN GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel sayılı davalıya ait taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın DSİ adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.

Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3.kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan DSİ yöneltileceği, bu süre içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların DSİ adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Gölbaşı (Adıyaman) Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024

Esas Davacı Davalı ili İlçesi Köyü ada Parsel Yüzölçümü m2 2024/426 DSİ MULLA OSMAN ERCAN

MEHMET ERCAN

HÜSNE ERCANMUHARREM ERCAN

GÜLLÜ ERCAN

ZEYNEP ERCANMAZEZ ERCAN

ALİ ERCAN Adıyaman Gölbaşı Savran 142 120

121 50,07m2

115,99m2

#ilangovtr Basın no ILN02136439