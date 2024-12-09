ADIYAMAN GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel sayılı davalıya ait taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın DSİ adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.
Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3.kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan DSİ yöneltileceği, bu süre içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların DSİ adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Gölbaşı (Adıyaman) Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024
|Esas
|Davacı
|Davalı
|ili
|İlçesi
|Köyü
|ada
|Parsel
|Yüzölçümü m2
|2024/426
|DSİ
|MULLA OSMAN ERCAN
MEHMET ERCAN
HÜSNE ERCANMUHARREM ERCAN
GÜLLÜ ERCAN
ZEYNEP ERCANMAZEZ ERCAN
ALİ ERCAN
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|142
|120
121
|50,07m2
115,99m2
#ilangovtr Basın no ILN02136439