ADIYAMAN AİLE MAHKEMESİ

ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/143

KARAR NO : 2026/40

Davacı DANİELA CRİSTİNA MANOLACHE AKHMEDOV ile davalı MAKSİM AKHMEDOV arasında görülmekte olan boşanma davası davası nedeniyle;

Davalı MAKSİM AKHMEDOV'un "KIZKALESİ MAH. AKİF TIĞ CAD. KALE TATİL SİTESİ NO:4C-2 "adresi olduğu adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile, Karaman İli, Merkez İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Cilt No:38 , Hane No:210, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Manolache İoan ve Manolache Elena kızı, 02/12/1979 Köstence doğumlu 60328472170 Yabancı kimlik numaralı DANİELA CRİSTİNA MANOLACHE AKHMEDOV ile Rusya Federasyonu uyruklu Aleksandr Ve Nurıya oğlu, 24/07/1988 doğumlu MAKSİM AKHMEDOV'un 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. Md. uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda HMK'nın 341/2 ve 345'nci maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTALIK süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/05/2026

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