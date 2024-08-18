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ADIYAMAN AİLE MAHKEMESİ

ADIYAMAN AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1049 Esas
DAVALI : MAYSSAM MOUSSA Atatürk Mah. Necip Fazıl Cd. Yok Sk. 7 No:9 D:7
                Arnavutköy / İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı MAYSSAM MOUSSA'ya gönderilen davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı Mayssam MOUSSA'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 01/11/2024 günü saat 09:55'e bırakıldığı, HMK 139 ve 147/2 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme ve tahkikat duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02077641

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#Basın No ILN02077641#İlangovtr