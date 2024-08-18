ADIYAMAN AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1049 Esas

DAVALI : MAYSSAM MOUSSA Atatürk Mah. Necip Fazıl Cd. Yok Sk. 7 No:9 D:7

Arnavutköy / İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;



Davalı MAYSSAM MOUSSA'ya gönderilen davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı Mayssam MOUSSA'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 01/11/2024 günü saat 09:55'e bırakıldığı, HMK 139 ve 147/2 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme ve tahkikat duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02077641