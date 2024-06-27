İLAN

ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/256 Esas



Davacı , İSMAİL BALIKÇI ileDavalı , AKDERE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ ve T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Dava konusu Doğusu ham toprak ve ötesi Fırat Nehri olan, Güneyi 103 Ada 186 nolu şahıs parseli, Batısı 103 Ada 200 ve 201 nolu şahıs parseli, Kuzeyi kısmen Ali FIRAT kullanımında arpa ekili tapulama harici olan ve kısmen yamaç ham toprak olan, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/256 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur. 24/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02051841