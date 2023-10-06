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ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/104 Esas

Davacı, BİLAL ASLAN ile Davalılar, ADIYAMAN HAZİNE İDARESİ, ADIYAMAN MALPINAR KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Malpınar Köyü Çalılı Hamam deresi Mevkiinde bulunan, Doğusu: Halim deresi, Batısı: Yamaç ve ötesi Yusuf oğlu Yusuf Aslan'ın Tapulama harici yerden kullandığı tarla, Kuzeyi; Halim Deresi, Güneyi: 386 sayılı parsel ve Memet oğlu Ramazan ASLAN'ın tapulama harici yerden kullandığı tarla. Tahmini yüzölçümü yaklaşık 31500 m2 ve tapuya kayıtlı olmayan ve tapulama harici bırakılan Adıyaman Merkez Malpınar köyü Çalılı hamam deresi mevkiinde bulunan Doğusu: Batısı, Kuzeyi, Güneyi Dere ile çevrili tahmini yüzölçümü yaklaşık 9000 m2' denoluşan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/104 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur. 25/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01903772