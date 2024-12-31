T.C. ADIYAMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/313 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar uyarınca;

Gaipliği istenen 13120402654Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Mehmet Akif mah/köy, 13 Cilt, 141 Aile sıra no, 17 sırada nüfusa kayıtlı, İbrahim Halil Ve Gönül oğlu, 25/10/1996 doğumlu, Muhammet Mustafa Yolcu'nun 10 yıl önce evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği, bu süre zarfında hiçbir haber alınamadığından gaiplik kararı alınmak istenmekle;

Gaipliği istenen Muhammet Mustafa Yolcu'nun nerede olduğunu veya ne iş yaptığını bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 18/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02149531