ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/253 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman ili Merkez ilçesi Fatih Mah. 707 ada, 240 parsel

ADA NO : 707

PARSEL NO : 240

YÜZÖLÇÜMÜ :830,43 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/253 Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4.bendi uyarınca size yapılan tebligat tarihinden itibaren 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza vakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ihtar olunur. 11/09/2025

