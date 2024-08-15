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ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 00:00

 

ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO : 2024/90 Esas
KARAR NO : 2024/292

Davacı KAMU HUKUKU tarafından davalı RamazanZengin ve arkadaşları aleyhine açılan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Ramazan Zengin tebligata yarar açık adres bilgilerine ulaşılamadığından ve tebligat yapılamadığından;

HÜKÜM :

1-Davanın aktif davaehliyeti yokluğundan REDDİNE,

Birleşen Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/412 Esas sayılı dosya yönünden;

1- Davanın aktif dava ehliyeti yokluğundan REDDİNE,

Dair Cumhuriyet Savcısı ile davalı nüfus temsilcisinin yüzüne karşı, diğer davalı tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı"

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02076908

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#ILN02076908#İlangovtr