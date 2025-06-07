ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/205 Esas

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı Fuat BİÇER adına kayıtlı dava konusu Bitlis ili, Adilcevaz ilçesi, İpekçayır Köyü, 135 ada 146 parsel sayılı taşınmazın 87.93 m²'lik kısmı için 2 yıl süreli geçici irtifak hakkı alanı ile 223.17 m²'lik kısmının daimi irtifak alanının (ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı idare lehine mülkiyetinin tescil edilmesine karar verilmesi talepli davada;

Davalı FUAT BİÇER'in dava dilekçesinde belirtilen yurtdışı adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye ile çıkarılmış ancak tebligat iade dönmüştür. 17/06/2025 günü 14:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan dava dilekçesine cevap dilekçesi sunulması halinde davacı için posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Fuat BİÇER için ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 20/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02239587