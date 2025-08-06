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ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 00:00

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/124 Esas

Bitlis ili Adilcevaz ilçesi İpekçayır Köyünde kain; 141 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 22459470654 T.C. Kimlik numaralı Ramazan TÜRKAN adına tescili istenilmektedir.

Söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak taşınmazda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, mahkememize müracaat ederek mahkememizin 2024/124 esas numarası yazılı dosyasına itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 30/07/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02272939

 