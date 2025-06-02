ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/230 Esas

Davacı HANİFE KIVRAK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı HANİFE KIVRAK tarafından; davalılar adına kayıtlı dava konusu Bitlis ili, Adilcevaz ilçesi, İpekçayır Köyü, 135 ada 72 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı lehine tesciline karar verilmesi talepli davada;

Davalı FUAT BİÇER'in dava dilekçesinde belirtilen yurtdışı adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye ile çıkarılmış ancak tebligat iade dönmüştür. 18/09/2025 günü 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan dava dilekçesine cevap dilekçesi sunulması halinde davacı için posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Fuat BİÇER için ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 16/05/2025

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