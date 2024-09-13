ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve Vakıflar Meclisi’nin 05/08/2024 tarihli ve 21491294-050.01-403/399 sayılı kararı gereği, İmar durumuna uygun olarak, “İş Merkezi (Dükkan+işyeri+ofis)” yapılmak üzere 25 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.



İŞİN ADI: Adana İli Seyhan İlçesi Karasoku Mah. 167 Ada 36 Parsel No.lu Taşınmazın 25 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi



İLİ: Adana



İLÇESİ: Seyhan



MAHALLESİ: Karasoku



ADA: 167



PARSEL: 36



YÜZÖLÇÜMÜ: 1720,27 m2



CİNSİ: 4 katlı Kargir İşhanı (Cins tashihi yapılarak arsaya dönüştürülecektir.)



TAHMİN EDİLEN BEDEL: 79.282.000,00 TL (YetmişDokuzMilyonİkiYüzSeksenİkiBin TürkLirası’dır.)



GEÇİCİ TEMİNAT: 2.378.460,00 TL (İkiMilyonÜçyüzYetmişSekizBinDörtyüzAltmış Türk Lirası’ dır.)



İHALE TARİHİ VE SAATİ: 25/09/2024 Çarşamba günü saat 10:00



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine;



Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 05/08/2024 tarihli ve 21491294-050.01-403/399 sayılı Kararına istinaden; Adana İli, Seyhan İlçesi, Karasoku Mahallesinde bulunan, tapunun 167 ada 36 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Sultan Mahmut Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı ’na ait, ‘4 katlı Kargir İşhanı (Cins tashihi yapılarak arsaya dönüştürülecektir.)’ vasıflı, 1720,27 m² yüzölçümlü taşınmazın;

1- İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 3 (üç) yıl projelendirme ve inşaat yapım süresi olmak üzere, toplam 25 (Yirmibeş) yıl olması,

2- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 6 (Altı) aydan fazla olmaması,

3- Kira bedelleri yer teslim tarihinden başlamak üzere;

- İlk yıl aylık 6.000,00 TL,



- 2. ve 3. Yıl aylık kira bedelinin bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında artırılarak belirlenmesi,



- 4. Yıl aylık 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) + önceki 3 yılın (yapım onarım süresi) TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin kira olarak alınması, sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında artırılması,

4- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5- Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılamak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 1 yıl içinde, imar planına göre mülkiyet düzenlemesinin gerçekleştirilmesi, DOP oranının % 45’ı aşmaması, aşması durumunda % 45’ten fazlasını ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden İdaremize defaten ödenmesi, imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırtma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, işin sözleşmenin imzalanması, akabinde yer teslim tarihinden itibaren toplam 3 (üç) yıl içerisinde fen ve sanat kurallarına, işe ait sözleşme ve eki belgelerine uygun olarak tamamlanması,

6- Mimari avan projesinin ilgili meslek odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifıne ihale uhdesinde kalan işin yiiklenicisi tarafından defaten ödenmesi,

7- İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan "inşaat alanı, brüt alan, net alan, emsale dahil alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, öğrenci sayısı, koltuk sayısı, araç sayısı vb." parametre(ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametre(1er)deki artış oranında arttırılması,

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imar durumuna uygun İş Merkezi (Dükkan+işyeri+ofis) fonksiyonunda kullanılmak üzere 25 yıl süreyle yapım onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır.

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Çınarlı Mah. Serkan Apt, Ziyapaşa Blv. 51/B, 01060 Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının çok amaçlı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.



İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanı satış bedeli olan 1000 TL bedeli Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Küçüksaat Şubesindeki TR28 0021 0000 0002 9541 7000 01 nolu yatırdıktan sonra mesai saati içinde, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü/ Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görebilirler.



İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 25/09/2024 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz).



İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir



Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim ve harç bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.



İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:



a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),



b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,



b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,



b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)



c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,



c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,



c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,



d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,



e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,



f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)



g) Tahmin edilen bedelin % 10 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)



h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi(İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.)



h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi



h.1.a) Bu ihale de benzer iş olarak Yapım İşleri Benzer İş Tebliği eki Ek1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1.Grup,2.Grup ve 3.Grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Mühendis ve Mimar diploması benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. (Resmi Gazetenin 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı nüshasında yayımlanan tebliğ)



h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,



h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,



h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası



h.5) Mezuniyet belgeleri/Diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerindeki tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur.



h.6) İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.



ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge



i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması



j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),



k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz



l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),



m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)



n) Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.



Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 25/09/2024 Çarşamba günü saat 10:00’a’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.



Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02085707