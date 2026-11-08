ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/465 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/465 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, ŞAKİRPAŞA Mahalle/Köy, KARAEMBİYA Mevkii, 941 Ada, 141 Parsel, L BLOK ZEMİN+1.+2.KAT, 9 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Taşınmaza ulaşım, ulaşım arterlerinden biri olan Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır. Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşak referans alındığında, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde batı yönünde ilerlenmesiyle yaklaşık 620 metre sonra yolun sağ tarafında konumlu 290 dış kapı numaralı taşınmaza ulaşılmaktadır.Taşınmaz, 941 ada 141 parsel üzerinde, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş toplam 14 bloktan oluşan yapı kompleksi içerisinde yer almaktadır. Söz konusu bloklar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ve O bloklar olarak isimlendirilmiştir.Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu L Blok, parselin orta bölümünde, kuzeyden güneye doğru sıralanan bloklar içerisinde 4. sırada yer almakta olup, söz konusu bağımsız bölüm blok içerisinde soldan sağa doğru 9. sıradaki işyeri konumundadır. Yerinde yapılan incelemede ise taşınmazın doğudan batıya doğru sıralamada 6. sıradaki işyeri konumunda olduğu tespit edilmiştir.Kat irtifakı esaslı onaylı mimari projesine göre L Blok; zemin kat, 1. normal kat ve 2. normal kat olmak üzere toplam 3 normal kattan oluşmaktadır. Değerleme konusu 9 bağımsız bölüm numaralı işyeri, yapının üç katında da kullanım alanına sahip olup, bağımsız bölümün katlara göre kullanım alanları ve fonksiyonları aşağıdaki şekildedir: Zemin Kat: Yaklaşık 78 m² kullanım alanlı, tek hacimden oluşan imalathane alanı ile işyeri giriş bölümü,1. Normal Kat: Yaklaşık 142 m² kullanım alanlı, Teras alanı, imalathane alanı ve ortak alanlar,2. Normal Kat: Yaklaşık 48 m² kullanım alanlı; galeri boşluğu, depo alanı, mutfak, hol ve WC hacimlerinden oluşan ofis alanı.Kat irtifakı esaslı onaylı mimari proje üzerinden yapılan incelemede, değerleme konusu bağımsız bölümün zemin katta yaklaşık 78 m², 1. normal katta yaklaşık 142 m² ve 2. normal katta yaklaşık 48 m² olmak üzere toplam yaklaşık 268 m² brüt alanlı ve yaklaşık 240 m² net kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir.Ana taşınmazın bina girişi, kat mülkiyeti esaslı onaylı mimari projenin vaziyet planında ve yerinde yapılan incelemelerde kuzey cepheden sağlanmaktadır. Değerleme konusu bağımsız bölümün ise bina içerisindeki konumuna bağlı olarak kuzey cepheden bağımsız girişinin bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın yaklaşık 4,00 metre vitrin cephesi bulunmaktadır.Ana yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, yapıda kullanılan yapı malzemeleri ve işçilik genel itibarıyla iyi niteliktedir. Değerleme konusu işyerinin mahallindeki mevcut imalatları itibarıyla zeminleri beton kaplama, duvarları plastik sıva üzeri boyalı, tavanları düz ve tavan boyası ile boyalıdır. Bağımsız bölümün giriş kapısı alüminyum cam doğrama, pencereleri ise PVC doğramadır. WC hacminde lavabo ve klozet mevcut olup, mutfak bölümünde hazır imalat mutfak tezgâhı ve dolapları bulunmaktadır.Değerleme konusu taşınmaza ait 18.08.2021 tarih ve 217 sayılı yapı ruhsatı incelenmiştir. Ayrıca, imar arşiv dosyasında yapılan incelemede taşınmazla ilgili herhangi bir tutanak veya yıkım kararı bulunmadığı tespit edilmiştir.Taşınmaza ait 18.08.2021 ruhsatına esas onay tarihli mimari proje incelenmiş; değerleme konusu bağımsız bölümün katı, kattaki konumu, kullanım amacı ve mimari düzeni açısından onaylı projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.9 bağımsız bölüm numaralı işyerinin, onaylı mimari projeye göre yaklaşık 268 m² brüt, 240 m² net kullanım alanına sahip olduğu, zemin ve 1. normal katlarda imalathane, 2. normal katta ise ofis ve yardımcı hacimler şeklinde düzenlendiği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Yetsan Oto City No:290 L Blok Zemin Kat D:3I Seyhan /Adana Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 38.255,74 m2 Arsa Payı : 18179/3825574 HİSSE:1/1

İmar Durumu: Bilirkişi raporunda '' Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğünde alınan bilgiye göre; Konut Dışı Kentsel Dönüşüm alanı, Ayrık nizam, Kaks= 2,40, Taks:0,70, Y ençok: 30,50 metre Yapılaşma şartlarına sahiptir. '' olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : '' 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( TEDAŞ LEHİNE 99 YILLIK SÜRE İLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN EKİNDE BULUNAN KROKİDE GÖSTERİLEN YER YILLIK 1 KURUŞ BEDEL İLE '' beyanı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ lehine beyan bulunmaktadır.

Diğer : '' AT diğer ( Konusu: yeter inş.ltd.şti. ait 611.280,90 tl cins tahsis harcı 19.11.2025 tarih ve 622 no ile tahsil edildi. ) Tarih: - Sayı: - '' beyanı bulunmakta olup lehtar olarak Seyhan Belediyesi görünmektedir.

Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

İrtifak Hakkı : H: 14 PARSELİN GARP KENARINDAN 2 METRELİK YERDEN GEÇME HAKKI VARDIR.

İrtifak Hakkı : H: 14 PARSEL NOLU GAYRİMENKULUN BU PARSELİN GARP KENARINDAN 2 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YERDEN GEÇME HAKKI VARDIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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