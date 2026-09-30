ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/23 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Cumhuriyet Mahallesi, 2343 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmazın tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Parselin inşaat yapımına elverişli düz konumda olması, Her Türlü Belediye Hizmetlerinden yararlanması, Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden faydalanması, İdari, sosyal, ticari ve kültürel merkezlere ulaşımı mevcuttur. Fen Bilirkişinin yerinde yapmış olduğu tespite göre dava konusu parselin tamamı üzerinde üç katlı betonarme bina bulunduğu, toplam yapı alanının (3.kat.X 196, 00 m2.)588, 00 m2. Kapalı Alan bulunmaktadır. Davaya konu parsel üzerindeki betonarme yapı ile ilgili inşaat ruhsatının 20.11.2024 tarih ve 2024/05 sayı nolu yapı ruhsatı olduğu, binanın yaklaşık 2-3 yıllıktır. Davaya konu parsel üzerindeki betonarme binanın zemin katı işyeri niteliğinde olduğu, |Normal katın depo olarak kullanıldığı, 2. Normal katın Depo, ofis, iyet, mutfak ve WC bulunmaktadır. Binanın dışı sıvalı ve plastik boyalı, Zeminler seramik kaplı, ön cephe cam camekan kaplı, İçi alçı sıvalı ve saten plastik boyalı, İç kapılar ahşap amerikan panel özellikte, Pencereler PVC, Banyo, WC iç duvarları ve Mutfak tezgah üzeri fayans kaplı özelliğinde olduğu tespit edilmiştir. Binada kullanılan tüm ince İmalatlar birinci sınıf özellikte olup yaşına göre bakımlı konumdadır.

Adresi : Güzelevler Mahallesi Çınar Caddesi No:33 Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 201,00 m2

İmar Durumu : Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; Küçük Sanayi Alanı, Ayrık Nizam, Yençok: 10,00 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti: 15.884.427,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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