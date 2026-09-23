ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/457 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/457 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 8856 Ada, 1 Parsel, 13+çatı kat 176 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmaz yakın olan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet taktiri yapılan taşınmazın yer aldığı '16 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası'" nitelikli ana gayrimenkul, Adana İli Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 8856 Ada 1 nolu parselde, 3.745,00 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapı ayrık nizam 3/C yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında olmak üzere tek blok olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazında içinde bulunduğu değerleme konusu taşınmaz kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde ki vaziyet planında uyumludur. Seyhan Belediyesinde incelenen 19.03.2010 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı bodrum kat + zemin kat + asma kat +13 normal kat + çatı Katı olmak üzere toplam 17 kattan oluşmaktadır. Vaziyet planında bina girişi batı ve doğu cephelerden olmak üzere iki adet olduğu tespit edilmiştir. Ana yapının bodrum katında hidrofor odası, kazan dairesi, sığınak ve ortak alanlar, zemin katında apartman girişi, 19 adet işyeri, apartman girişi, 4 adet kapıcı yaşam odası ve ortak alanlar diğer normal katların her birinde 14?şer adet bağımsız bölüm numaralı mesken olmak üzere ana yapıda toplam 201 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Değerleme konusu 176 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz 29/3745 arsa paylı, ana gayrimenkulün zemin kat doğu cephesindeki apartman girişi ve merdiven çıkışına göre sol ön tarafta, doğu cephedeki asansör çıkışına göre ön sol yan tarafta konumludur. Tek cepheli olup doğu cephesi açıktır. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre 13. Kat (dubleks alt kat) brüt ~85 m² alanlı olup salon, mutfak, antre, sandık odası, wc, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dubleks üst kat brüt ~75 m² alanlı olup 3 oda, banyo, duş+ wc, 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz toplam brüt ~160 m² alanlı hesaplanmıştır. İlgili onaylı mimari projesinden değerlemesi yapılan taşınmazın, blok, kat ve kattaki konum ve alan olarak uygun inşa edildiği tespit edilmiştir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında Hasarsız olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Yeşilyurt Mahallesi, 70579 Sokak, Alganlar Plaza. No: 11/1I,Kat:13+ Çatı D:176 Seyhan /Adana (Uavt: 1346588351) Seyhan / ADANA

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 3.745,00 m2Arsa Payı : 29/3745 Hisse: 1/1

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Taks=0,40, Kaks=2,40, Konut alanı, Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında olduğu bilgisi edinilmiştir.Adana 2. İdare Mah. 2006/1588 E, 2007/402 K Uygulama İmar Planı iptal edilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:TEDAŞ'ın 14/08/2012 tarih ve 21671 yevmiye numarası ile ''Diğer İrtifak hakı: beyannamesinde gösterildiği şekilde persel içerisine tesis edilen 79,17 m2'lik trafo binası ve emniyet sahasının irtifak hakkı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne aittir.'' şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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