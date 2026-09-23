ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/457 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/457 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, 11738 Ada, 12 Parsel, c blok 7. kat 14 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmaz yakın olan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet taktiri yapılan taşınmazın yer aldığı ''Arsa" nitelikli ana gayrimenkul, Adana İli Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mahallesi 11738 Ada 12 nolu parselde, 5.414,00 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapı ayrık nizam 3/C yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında olmak üzere 4 blok (A, B, C ve D) olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazında içinde bulunduğu C blok parselin kuzeydoğu köşesinde bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde ki vaziyet planında uyumludur. Seyhan Belediyesinde incelenen 23.05.2011 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı bodrum kat + zemin kat + 12 normal kat olmak üzere toplam 14 kattan oluşmaktadır. Vaziyet planında bina girişi batı cepheden verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Ana yapının bodrum katında hidrofor odası, kazan dairesi, sığınak ve ortak alanlar, zemin katında apartman girişi, elektrik pano odası ve ortak alanlar diğer normal katların her birinde 2?şer adet bağımsız bölüm numaralı mesken olmak üzere ana yapıda toplam 24 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Değerleme konusu 14 nolu bağımsız bölüm 23.05.2011 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat doğu cepheden sağlanan ana yapı girişine göre ön tarafta yer almakta olup kuzey güney ve doğu olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 126 m², brüt 143 m² olup; salon, mutfak, 3 adet oda, antre, hol, banyo, wc, yangın kaçış holü, duş ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu, alan (büyüklük) olarak onaylı mimari projesine uygun olduğu tespit edilmiştir.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında Hasarsız olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir.

Adresi : Pınar Mahallesi, 74112 Sokak, Pınar Park Sitesi. No: 1/3,Kat:7 D:14 Seyhan /Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 5.414,00 m2

Arsa Payı : 23/2400 Hisse: 1/1

İmar Durumu: İnşaat tarzı Taks=0,30, Kaks=2,40, Konut alanı, Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında olduğu bilgisi edinilmiştir. Pınar ve fatih Mah. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım çalışmaları devam ediyor.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:59

#ilangovtr Basın no ILN02552681