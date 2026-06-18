ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/53 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/53 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Seyhan Mahallesi, 11335 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat, 16 numaralı bağımsız bölüm sayılı iş yeri nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Dava konusu 16 nolu bağımsız bölüm kat mülkiyeti projesinde ofis, mutfak ve we+lavabo ve galeri alanı şeklinde projelendirilmiş ancak, yerinde yapılan incelemede kapalı alanın büyütüldüğü görülmüştür. Yapı alanları fen bilirkişi tarafından yerinde yapılan ölçüme göre şöyledir. a) Ana yapı :184,00 m² yapı alanındadır. Döşeme kaplamaları karo mozaik, yan cepheleri trapez saç, ön ve arka cepheleri kepenkli, çatısı çelik konstrüksiyon üzeri trapez saçtır. II/B grubu yapı sınıfındadır. Efektif yıpranma oranı %25 olarak tespit edilmiştir. b)İdari bina : Ana yapı içerisinde 2 olarak yapılmıştır. Toplam 60 m² yapı alanındadır. Zemin katta 1 oda, mutfak, wc,1. katta da 1 oda, duş+wc bulunmaktadır. döşeme kaplamaları seramik, duvarları kısmen duvar kağıdı, iç kapıları panel kapı, dış cephesi vinil siding kaplama, ıslak hacimleri seramiktir. Efektif yıpranma oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın 11.09.1998 tarih ve 2/5 sayılı yapı kullanma izin belgesinin olduğu öğrenilmiştir.

Adresi : Haydaroğlu Mah. Karataş Bulvarı, Traktörcüler Sitesi, No:336/16 Yüreğir / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 11.316,00 m2Arsa Payı : 1/30İmar Durumu: Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; İmalathane Tesisi Alanı, Ayrık Nizam, -Taks: 0.70 -E: 1.20 , Hmax: 30.50 yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 7.889.080,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Karalarbucağıyolubağlar Mahallesi, 2460 Ada, 18 Parsel, A blok, 7. Kat, 15Nolu mesken nitelikli Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina IV/A grubu yapı sınıfındadır. Kat irtifakına esas mimari projesine göre dava konusu 15 nolu bağımsız bölümün genel brüt alanı 150,00 m² dir.3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, duş, wc, 2 balkon (biri cam balkonlu), antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları laminant parke ve seramik, duvarları plastik boyalı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı panjurlu demir kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir. Doğal gaz tesisatı mevcut olup, ısıtılması kat kaloriferiyle sağlanmaktadır. Taşınmaza ait 23.11.2009 tarih ve18/3 sayılı yapı kullanma izin belgesinin olduğu öğrenilmiştir. http://hasartespit.csb.gov.trweb sayfasında yapmış olduğumuz incelemede, taşınmazın deprem nedeniyle yapılan incelemede hasarsız olduğu öğrenilmiştir. Efektif yıpranma oranı %15 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Yenibaraj Mah. 68083 Sokak, Muzaffer Sitesi, A Blok, No:6, K:7 D:15 Seyhan / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 2.062,00 m2, Meskenin brüt alanı 150,00m2dir. Arsa Payı : 11/464

İmar Durumu: Seyhan Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, -Taks: 0.40 -E: 2.40 , Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirtilmiştir. Kıymeti: 5.029.389,75 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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