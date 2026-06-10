ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/83 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/83 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, Suluca Mahallesi, 479 Ada, 8 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmazdır. Elektrik, yol ve içme suyu gibi alt yapı tesisleri mevcuttur. İdari, sosyal, ticari ve kültürel merkezlere ulaşımı mevcuttur. Dava konusu parsel geometrik şekli itibariyle dikyamuğu andırmakta olup, topoğrafik olarak düz arazi niteliğindedir. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemle yapılmış mesken olarak kullanılan tek yatlı bir yapı bulunmaktadır. III/A grubu yapı sınıfındadır. Fen Bilirkişinin yerinde yapmış olduğu tespite göre yapının genel brüt yapı alanı 135,00 m² dir. 3 Oda, 1 salon, mutfak, banyo, alaturka wc+lavabo, 1 teras ve antreden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları seramik, duvarları plastik boyalı, pencereleri pvc ve demir şebekeli, iç kapıları panel kapı, dış kapısı demir kapı, mutfak dolabı mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir. Parselin etrafı kısmen ihata duvarıyla, kısmen betonarme direkli çitle çevrilidir. Parsel içerisinde hobi amaçlı yetiştirilmiş 9 adet zeytin ağaçları, 1 adet dut, 1 adet narenciye ağacı ve 90 adet yeni dikilmiş pasiflora bitkisi bulunmaktadır.Yapı kullanma izin belgesi bilgilerine ulaşılamamıştır. Binanın efektif yıpranma oranı %20 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Acıdere Mahallesi 6604 Sokak No:12 Sarıçam/ ADANA

Yüzölçümü : 1.190,00 m2

İmar Durumu : Sarıçam Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bitişik Nizam 2 Katlı konut yapı alanında kaldığı ayrıca önemli alan 2.1 kaydının da olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.480.186,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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