ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ADANA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/553 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/553 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Ali Hocalı Mahallesi, 0 Ada, 1462 Parsel, sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz tapu kayıtlarında ev niteliğindedir. Konu taşınmazın Belediyesinde yapılan incelemede yapıya ait herhangi bir ruhsat, İskan, mimari projesinin bulunmadığı ve kat irtifakının kurulmadığı , bağımsız bölüm niteliği kazanmadığı bilgisi şifahi olarak alınmış ve mahallinde yapılan incelemesinde parsel üzerinde 2 adet yapı bulunduğu görülmüştür. Bina dış cephesidış cephe boyası ile boyalıdır.Yapılan inceleme sonucunda ve içerisinde de mülk sahibinin tespit edildiği taşınmaz krokide A harfi ile belirtildiği üzere zemin kat+ 1 normal kat olmak üzere 2 katlı, 3A yapı sınıfında betonarme inşa edilen binanın, Zemin Katı Brüt 130,00 m² alanlı, Net 115,00 m² alanlı ve 60 m2 teras alanlı olup, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc ve teras hacimlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı demirkapı, zemin döşemesi karo kaplama, kapılar ve pencereler ahşap, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın mutfak bölümü takılı durumda olmayıp, tadilat yapıldığı gözlenmiştir.1. Katı Brüt 130,00 m² alanlı, Net 115,00 m² alanlı ve 60 m2 teras alanlı olup, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc ve teras hacimlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı demirkapı, zemin döşemesi seramik kaplama, kapılar ahşap, pencereler pvc, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt üst dolaplar ahşap olup tezgah suni granittir. Islak zeminlerde zemin ve duvar seramik kaplıdır. Isınma elektrik sistemlidir. Krokide B harfi ile gösterilen yapı parselin güneydoğu cephesinde konumlu olup, 2/A yapı sınıfında betonarme olarak tek katlı inşa edilmiştir. Brüt 28,00 m2 alanlı olup tek oda hacminden oluşmaktadır. Depo olarak kullanılmaktadır.Tadilat ihtiyacı olduğu gözlenmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:57
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02467951