ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/174 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/174 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, 2124 Ada, 9 Parsel, 2. KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu taşınmaz malik adına tam hisse ile kayıtlıdır Bilirkişi tarafından Yapılan çalışmalar sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Ana taşınmaz arsa nitelikli olup,2.433,00 m2 yüzölçümlüdür. Parsel üzerinde, tek blok bodrum+ zemin+16 normal katlı betonarme Apartman bulunmakta olup,17/07/2009 ruhsatlıdır. 12-15 yaş civarındadır. Her kat2 daireli, çift asansörlüdür.

İcra takibine konu taşınmaz2. Kat 3 nolu bağımsız bölüm meskendir. Güney-Kuzey -batı3 cephelidir. Tapuda niteliği meskendir. Projesine göre ve yerinde oturma odası vemutfak beraber, salon, antre, hol, wc, 2 banyo,3 yatak odası ,kiler, 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup 4+1 şeklindedir. 185 m2 bürüt, 145 m2 net alanlıdır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan panel kapıdır. Pencereler ve balkon çıkış kapıları sürgülü pwc malzemedir. Duvarlar plastik boyalı, tavanlar asma tavanlı ve kartonpiyerli, mutfak dolapları mdf malzeme, tezgahı mermer, antre ve hol zemin malzeme seramik malzeme olup, salon ve odalar zemini laminant parkedir. Banyolar ve wczemin ve duvarlar seramik malzemelidir. Doğalgazlıdır. Taşınmazın bulunduğu konumu, çevre koşulları, imar durumu, yaşı, bulunduğu katı, yönü, alanı, arsa payıv.b. özellikleri ile piyasa rayiç değerleri, arz ve talep dengesi, enflasyon verileri piyasa rayiçlerine göre taşınmaza değer takdiri yapılmış olup; icra takibine konu dairenin HASARSIZ oluşu ve keşif tarihindeki durumu da dikkate alınarak4.500.000,00TL( Dört milyon beş yüz bin Türk Lirası)değerde olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Tellidere Mahallesi 72083 Sokak No 1 Karabulut Apartmanı Kat 2 Daire 3Seyhan Adana Seyhan / ADANA

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 2.433,00 m2 Arsa Payı : 55/2433 HİSSE: 1/1

Satılacak Taşınmazın Yüzölçümü: BRÜT: 185 m2 NET: 145 m2

İmar Durumu: TAKS:0.60 , KAKS: 2.40 yoğunluklu Tİc.+Konut Yapı Nizamı

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

