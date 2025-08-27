ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/112 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 5773 Ada, 9 Parsel, D.Blok, 1.Kat 2 NoluBağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Binanın girişi mahalinde ve onaylı mimari projede kuzey batı cephede zemin kattan seviyesinden sağlanmaktadır. Binanın bodrum katında, hidrofor, sığınak alanı ve ortak kullanım alanı, Zemin katında, bina ana girişi, toplantı odası ve kapıcı dairesi 1. Kattan 14. Kata kadar her katta 2 adet mesken olmak üzere toplamda 28 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğrama,giriş holü döşemeleri mermer ve merdiven basamakları mermet, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır.Binada 2 adet asansör bulunmaktadır.Değerlemesi yapılan mesken nitelikli taşınmaz binanın 1.katında konumlu, kuzey batı cepheden sağlanan bina girişinin karşısında Kuzey, Doğu ve güney cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre brüt ~175,00m² alanlı olup, 4 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskengiriş kapısı, Çelik kapı,oda kapıları ve ıslak hacim kapıları panel kapı,odalar parke döşelive antre hol zeminleri ile ıslak hacim ve balkon zeminleri seramik kaplı, odalar alçı üzeri saten boyalı banyo ve wc duvarları fayans kaplı pencereler pvc den imaldir. Mutfak dolapları hazır mutfaktır. Taşınmazın ısınma sistemi için doğal gaz yakıtlı kombi sistemi kullanılmaktadır. CBS hasar tespit sitesinden alınan bilgiye göre Taşınmazın deprem hasar durumunun AZ HASARLI olarak belirtilmiştir.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi, Nejat Uygur Caddesi No :5/3 Palmiye Sitesi D Blok Kat:1 No 2Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz Yüzölçümü: 7.879,00 m2, Brüt ~175,00m², Net:149,00 m2

Arsa Payı : 24/2520

İmar Durumu: Ayrık İnşaat Nizamlı- E:2,40 yoğunluklu,Taks:0,40 Konut alanı lejantlıdır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1,

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

