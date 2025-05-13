ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/726 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/726 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında "Adana İl, Yüreğir İlçe, Cumhuriyet Mahalle/Köy, 2656 Ada, 15 Parselde bulunan bir katlı betonarme ev ve arsası" nitelikli taşınmazdır. Taşınmazda bilirkişi incelemesi yapılmış olup bilirkişi tarafından şu hususlar tespit edilmiştir. "Taşınmaz şehir merkezinin (vilayet) kuşuçuşu 7 km güneydoğusunda, Girne Bulvarının 900 metre güneyinde, DSİ sulama kanalının 500 metre doğusunda, Sait Korkmaz Ortaokuluna 100 metre mesafede yer almaktadır. Etrafında ruhsatlı, ruhsatsız 1-2 katlı yapılaşmalar mevcuttur. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinde yaralanmakta, alt yapısı ve ulaşımı bulunmaktadır. Taşınmazın özellikleri: Konu arsanın yüzölçümü 392,15 m2 ve tam hisselidir. Parsel içerisinde 3/A yapı sınıfı ve grubunda betonarme karkas yapı sisteminde net 134,00 m2 alanlı 1 katlı yapı bulunmaktadır.1 katlı yapının üzerinde 40 m2 alanında depo vearka cephesinde ayrıca 20 m2 kapalı teras ve mutfak alanı bulunmaktadır. Toplam yapı alanı yaklaşık brüt 194,00 m2'dir. 1 katlı yapı 3+1 şeklindedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı, pencereler demir panjurlu pvcdir. Tüm kuru hacimlerin zemin kaplama malzemesi seramik malzemedir. Banyo ve wc zemini ve duvarları seramik malzeme kaplamalıdır. Tavanlar asma tavanlı olup, bina iç ve dış duvarları sıvalı plastik boyalıdır. Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde binanın girilemeyen yapı olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerindeki yapı ve arsaya ayrı ayrı değer verilmesi uygun görülmüştür. Arsa değeri: 2.352.900.- TL, yapı değeri: 2.827.410,32.- TL, toplam değer: 5.180.310,32 .- TL olup tam sayı ile 5.180.000.- TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Levent Mahallesi 1715 Sokak No:33 Yüreğir/Adana

Yüzölçümü : 392,15 m2 (tek katlı yapı: net 134 m2, depo ve mutfak ekleri ile toplam brüt 194m2)

İmar Durumu : KAKS:0.80, TAKS:0.40 yoğunluklu ayrık iki katlı konut yapı nizamı

Kıymeti : 5.180.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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