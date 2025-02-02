ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/764 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/764 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : ADANA ili, ÇUKUROVA ilçesi, KURTTEPE M. 6722 ada 3 Parsel, "ARSA" niteliğinde, tam hisseyle (1/1) borçlu adına kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Yüzölçüm: 708,00

taşınmaz Karslılar Mahallesi 82001 Sokak, TRT Binasının batısında, Çukurova-Adana adresinde bulunmaktadır.

İmar Durumu : Çukurova Belediyesinin 108122 sayılı yazısı ile gönderilen imar çapında "1.20 yoğunluklu konut alanı, YENÇOK:33.50m. ÖA-2. 1"olarak bildirilmiştir.

Kıymeti : 28.320.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir, dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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