ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/321 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/321 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mah. 5934 Ada, 3 Parsel, yüzölçümü 398,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/394 Esas Sayılı Dosyasınca bilirkişi incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. Konu taşınmaz Adana iliniti ana arterlerinden olan Turgut Özal bulvarının ve Rus Sağlığı Hastanesinin kuzeyi Süleyman Demirel bulvarının batısında müstakil bahçeli meskenlerin oluşturduğu bölgede yer almaktadır. Yer aldığı bölgede yapılaşma 94 98 tamamlanmış durumda olup alt yapı ve her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Parsel Süleyman Demirel bulvarına 415 metre, Turgut Özal bulvarı ve Rus Sağlığı Hastanesine 451 metre, Adana Çukurova Borsa İstanbul Lisesine 125 metre, Uluyol Cami ye 40 metre mesafede ve 84298 Nolu sokak üzerinde yer almaktadır. Konum olarak güneyde 84298 Nolu, kuzeyde 84292 Nolu sokak cepheli ve ulaşım, sosyal yaşantı alanlarına ve ticari faaliyet alanlarına yakın konumdadır. Çukurova belediyesinde yapılan inceleme ve araştırmalara göre; konu taşınmazın yer aldığı bölge ve konu taşınmaz 1/1060 ölçekli uygulama imar planında Konut, ayrık nizam, ayrık nizam 2 kat mesken yapılaşma şartlarına sahiptir. 13.10.1997 tarih ve 29/3 Nolu yapı ruhsatı 28.03.2013 tarih 3/6 Nolu tadilat ruhsatı, 13.05.2013 tarih 5/11 Nolu yapı kullanma iznin belgesi bodrum * zemin* 1 kat mesken olarak belgeler ve mimari projesi mevcuttur Değerleme konusu parsel dikdörtgen şeklinde iki sokağa cepheli, ayrık nizam 389,00 m2 alanlı arsa üzerine Badrum* 2 Normal kat toplam 3 katlı yapı ve çatı(dam) katı demir yapı elamanları ile kapatılarak teras haline dönüştürülmüştür. Yapı ruhsatı 11 yaşındadır. Efektif görünümü yaşı ile daha bakımlıdır. Yasal belge ve projesine göre toplam kapalı alan 349,00 m2 dir. Yerinde fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçüm ve kadastro paftası cins değişikliği belgelerinin incelenmesi sonucunda 126,30 m2 oturumlu bodrum zemin * 1 normal kat betonarme 4. Sınıf B gurubu yapı toplam 378,90 m2 kapalı alanlı olup çatı katı zemini ve kısmi duvarları seramik kaplama tavanı demir yapı elamanları ve panel sandviç kaplama, ve kısmi duvarları çelik tel kafes ile kapatılmış durumda olup 2. sınıf A gurubu 126,30 m2 alanlı yapıdır, yine ön kısmada bodrum kat uzantısına yaklaşık 9,75 m2 alanlı tek kat tel kafes ve demir yapı elamanları ile yapılmış zemini seramik kaplı çatı panel sandviç 1. Sınıf A gurubu sabit yapı bulunmaktadır. Ayrık yapı nizamda inşa edilmiştir. Bodrum duş mevcut olup kedi bakımı için dizayn edilmiş ve ön kısmı tel kafes ile çevrilmiş durumda olup zeminler seramik duvarlar ıslak hacimlerde seramik kuru hacimlerde alçı sıva plastik boya, zemin ve normal kat zeminleri seramik, duvarları alçı sıva pistik boya, banyo wc duvarları tavana kadar seramik, duşa kabin Hilton banyo ve dolapları, diğer bölümlerde elbise dolapları, vestiyer, mutfak dolabı ve mermer tezgahı, mevcut olup merdiven basamakları mermer kaplamadır. Kapılar lake beyaz, pencere doğramaları pvc ve balkanlar demir tel kafes ile kapatılmıştır. Yapıda kullanılan malzeme ve işçilik iyi kalitededir. Isınma kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Meskenin her iki sokağa da kapısı mevcuttur.

Adresi : Belediye Evleri Mah. 84298 Sok.No: 24Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 398,00 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut, Ayrık Nizam, Ayrık Nizam 2 Kat Mesken Yapılaşma Şartlarına Sahip.

Kıymeti : 14.586.104,64 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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