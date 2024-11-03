ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/185 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/185 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Satışa konu Adana ili Çukurova ilçesi Kurttepe Mah. 5814 Ada 9 Parsel 12. Kat 25 Numaralı Bağ. Böl. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. "Taşınmazın Ulaşım Özellikleri: Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; tapu kayıtlarında; Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 5814 Ada, 1.604,00 m² ana taşınmaz yüz ölçümlü, 9 Parsel, 15 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası vasıflı olup, Belediye kayıtlarında; Adana ili, Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi, 71509 sokak No: 10, Mimoza Apt., Kat: 12 Daire: 25 (UAVT: 1678973577) adresinde kayıtlıdır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu Bina, Adana İl Merkezine~7,50 km uzaklıkta, Kurttepe Caddesinin ~105,00m doğusunda, Turgut Özal Bulvarının ~ 195 m kuzeyinde, Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulunun ~100,00m güneybatısında,Cumhuriyet Parkının ~ 195,00 m batısına yer almaktadır.Yol tarifi ise; Turgut Özal Bulvarı ile Kurttepe Caddesinin kesiştiği kavşaktan sağa Kurttepe Caddesine dönülür Cadde üzerinde kuzey istikamette ~185,00m ilerlendikten sonra sağa 71509 sokağa dönülür ve ~98 m ilerde sağda konu taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur.Binaya giriş Kuzey cepheden zemin kattan sağlanmaktadır.Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde tek blok olarak betonarme bina bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın, 25.07.2012 tarhli 9/20 sayılı İskan Belgesi ve 03.12.2009 Tarih 12/5 sayılı ruhsata istinaden hazırlanmış kat irtifakına tesis edilmiş mimari projesi incelenmiş olup, binabetonarme karkas yapı cinsinde, Bodrum+ Zemin+13 Normal kat olmak üzere toplam 15 katlıdır. Binanın girişionaylı projede ve mahallinde kuzeycephe ve zemin kattansağlanmaktadır. Binanın bodrum katında, sığınak, otopark ve hidrofor, Zemin katında, 3 adet işyeri, kapıcı dairesi, yönetim odası, elektrik pano odası ve bina girişi,1 ve 13 normal katın her birinde 2 şer adet mesken olmak üzere binada toplam 30 adet Bağımsız Bölüm bulunmaktadır. Bina dış cephesidış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum kapı, giriş holü döşemeleri ve merdiven basamakları seramik kaplama, merdiven korkuluğu alüminyum imalat, duvarları ve tavanları plastik boyalı ve duvar kağıtlı, binada 2 adet asansör bulunmakta olup, ısıtma sistemi doğalgaz sistemlidir. Binaya ait enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır. Değerlemesi yapılan mesken nitelikli taşınmaz binanın 12. Katında yer alan 25 bağımsız bölüm numaralı mesken, merdivenden çıkarken solda ve asansörden çıkarken sağda, mahallinde kuzey cepheden sağlanan bina girişine göre solda, güney,doğu ve kuzey cephe olmak üzere üç cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre brüt ~ 130,00 m²alanlı olup, 2 oda, yaşam alanı + mutfak, 1 salon, antre, hol, banyo, wc, iklimlendirme odası ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz kat, kattaki konum, alan olarak projesine uygun, mimari olarak kısmen uyumsuzdur. Projesinden farklı olarak kuzey cephede bulunan balkon hacmi kapatılarak ve iklimlendirme odasının duvarı kaldıralarak tek hacimli olarak giyinme odası şeklinde tasarlanıldığı tespitlerinde bulunulmuştur. Mesken giriş kapısı çelik kapı,duvarları ve tavanı plastik boyalı, tüm zemin döşemesi parke kaplama, oda kapıları ahşap, balkon kapıları camlı pvc kapıdır. Banyo ve WC de zemin seramik kaplama, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Banyo ve Wc de lavabo, banyoda klozet bulunmaktadır. Mutfak dolapları ahşap üzeri lake kaplama, tezgah granittir. Konu taşınmazın ısınma sistemi doğalgaz sistemlidir." Meskenin brüt alanı 130 m2, net alanı ise 115 m2'dir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yazıda taşınmazın deprem nedeniyle az hasarlı olduğu bildirilmiştir.



Adresi : Yurt Mahallesi, 71509 Sokak No:10, Mimoza Apt., Kat:12 Daire:25 Çukurova ADANA



Yüzölçümü : Anataşınmazın yüzölçümü: 1.604,00 m2Meskenin brüt alanı 130 m2, net alanı ise 115 m2'dir.



Arsa Payı : 50/1604

İmar Durumu : Taks 0,40, Ayrık Yapı Nizamlı 2,40 Yoğunluklu Konut Alanıdır.



Kıymeti : 2.900.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02113662