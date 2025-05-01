ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK BÜROSU

T.C.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ŞÜPHELİ SIFATI İLE İFADESİNİN ALINMASI İÇİN ÇAĞIRILMASI

HUSUSUNDA İLANEN TEBLİĞİ

SORUŞTURMA NO : 2024/32022

ŞÜPHELİ :YUSUF DENİZ SUN (TCKN: 15388267594) ; Hasan ve Semra oğlu, 29/03/2006 Seyhan doğumlu,

ŞÜPHELİ :ÖMER ELÇİ; (TCKN: 44867001640); Hüsni ve Medine oğlu, 08/03/2000 Seyhan doğumlu

SUÇ TARİHİ VE YERİ :Şüphelilerin ifadesi alınamadığından ilanen tebligat tarihinden 15 gün sonrası ve devamı (Temadinin devam etmesi nedeni ile)

KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK:81/1 md.

İLANIN KONUSU

Yukarıda belirtilen kasten öldürme suçundan soruşturma yürütülmekte olup, şüphelilerin Uyap sisteminde kayıtlı, Mernis kayıtlarında bulunan ve resmi kurumlar ile yapılan yazışma sonucunda tespit edilen adreslerinde tebligat yapılamadığı, adresinin meçhul olarak kaldığından, Tebligat Kanunu Madde 28 vd maddeleri gereğince, şüphelilerin ifadesinin alınmak üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Şüphelilerin tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde adresinde bulunan Adana Adliyesi 3. Kat I Blok Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma 1. Bürosu'nda ifadelerini vermek ve savunmalarını yapmak üzere hazır bulunmaları, şüphelilerin müdafi seçme haklarının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanmak üzere kendilerine baro tarafından bir müdafi görevlendirebileceği,

Şüphelilerin ilandan itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ifadelerini vermek üzere gelmemeleri halinde Ceza Muhakemesi Kanunu 247 maddesi gereğince haklarında "Kaçaklık Kararı" verileceği hususunun, çağrının bir gazete ile şüpheli veya sanığın bilinen konutunun ve tebliği çıkaran mercinin kapısına asılmak suretiyle ilanına, şüphelinin ilana rağmen gelmemesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu 248 maddesi gereğince, Şüphelilerin ifadesini vermeye gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Sulh Ceza Hakimi veya mahkeme kararıyla el konulabileceği ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanacağı hususunun ihtarına, kaçak şüpheli hakkında kamu davası açılarak gıyabında müdafi atanmak sureti ile yargılama yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02214451