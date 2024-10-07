ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2021/1049

KARAR NO : 2024/1340



''Dolandırıcılık" suçundan sanık Mustafa ve Ayşe oğlu, 09/12/1977 İslahiye doğumlu Mustafa Nakırcı hakkında Osmaniye 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17/12/2019 tarih ve 2015/83 esas, 2019/871 karar sayılı kararı ile dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararının KALDIRILMASINA,



Sanık hakkında yeniden hüküm kurulmasına;



Sanığın eyleminin suç tarihine göre 5237 Sayılı TCK'nın 157/1. maddesinde yazılı dolandırıcılık suçunu oluşturduğu, bu suçun TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince 8 yıllık olağan 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, suç tarihi olan 17/04/2012 tarihinden bugüne kadar olağanüstü dava zamanaşımı süresinin uzlaşma için geçen süre de düşüldükten sonra dolduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan davanın zamanaşımı nedeni ile 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/4 ve 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞMESİNE, yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına dair 5271 Sayılı Kanunda 7499 Sayılı Yasa'nın 19. maddesi ile yapılan değişiklik itibari ile 5271 sayılı CMK'nin 291 inci maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, cezaevinde bulunan sanık için ise; cezaevi idaresine vereceği dilekçe ile veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi yetkilisine beyanda bulunmak suretiyle gerekçeli temyiz dilekçesi gönderilmek suretiyle, Cumhuriyet savcısı yönünden sunulacak temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğu hususu açıkça belirtilmek sureti ile Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olduğuna dair dairemizce verilen 03/07/2024 tarihli gerekçeli karar sanığın adresi tespit edilemediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye'de dağıtımı yapılan bir gazetede ilanına;

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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