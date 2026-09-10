ADANA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/75

KARAR NO : 2025/667

İ L A N

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık (Hasan ve Saniye oğlu, 02/07/1999 SEYHAN doğumlu, ADANA, YÜREĞİR, Anadolu mah/köy nüfusunda kayıtlı, TC Kimlik No:21778064544) CUMALİ SARIGÜL hakkında yapılan yargılama sonucunda Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık hakkında 5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığa tüm aramalara rağmen ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE (ABD) İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 -Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur.

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