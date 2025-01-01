ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/95 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı 16969191260T.C. Kimlik nolu SERDAL SILGIR'a tebligat yapılamadığından, kollukça da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Muris SÜRYE KARAKAYALI tarafından düzenlenen Adana 18. Noterliğinin25/06/2020 Tarih - 0017722 yevmiye numaralı 22379679588 T.C Numaralı SÜRYE KARAKAYALI'ya ait Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde Vasiyet eden SÜRYE KARAKAYALI' şu suretle sözlere başladı;

" Adana18. Noterliğinin 25/06/2020 Tarih - 0017722 yevmiye numaralı SÜRYE KARAKAYALI'ya ait düzenlenme şeklinde vasiyetnamesi Mahkememizce açılarak okunmaya başlandı:

"(-("Ben 1970 yılında Mehmet Sılgır İle evlendim. Ama resmi nikahımız 1989 yılında kıyıldı. Bu evlilikten Iki oğlumuz oldu.1977 doğumlu Serdal ve 1988 doğumlu Serkan Sılgır. Ben ve eşim Mehmet

1997 yılında boşandık. Oğlum Serdal'ı Ali simli kayınbiraderim Almanya' ya götürdü. O tarihten bu yana oğlum Serdal'ı sadece bir kez 20 yaşında iken gördüm. Adana' ya geldi. 3 gün katdı. Ondan sonra ne ben, ne de diğer oğlum Serkan kendisinden hiçbir haber almadık. Bizimle konuşmuyor. Almanyada amcası Ali Sılgır Üzerine kayıtlı imiş. Bizi aile olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla ben da onu evlat olarak göremiyorum. Oysa oğlum Serkan benim herşeyimle ilgilenir. Bu nedenle sahip olduğum tüm malvarlığımı oğlum baba adı MEHMET doğum yeri SEYHAN doğum tarihi 3/1/1988 olan 16960191542 T.C. Kimlik Numaralı SERKAN SILGİR vasiyet ediyorum. İşbu vasiyeti hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın tamamen kendi özgür irademle yapıyorum. Mirasçı Serdal'ın da buna saygı göstereceğine İnanıyorum. Çünkü 20 yaşında geldiğinde ” Ben sizden bir şey istemiyorum, siz de benden İstemeyin ,” dedi. Eğer lehine vasiyette bulunduğum oğlum, benden önce vefat ederse işbu vasiyetimin geçersiz olmasını İstemiyorum. Oğlum Serkan Sılgır'ın alt soyuna kalmasını İstiyorum. " diye sözlerini bitirdi." diyerek sözlerini tamamladı. şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Duruşmanın atılı olduğu13/02/2025 günü saat:10:03'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda vasiyetnamenin açıldığının tespitine karar verileceği hususu Mirasçı 16969191260 Kimlik nolu SERDAL SILGIR'a ilanen tebliğ olunur. 26/12/2024

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