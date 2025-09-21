ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/133 Esas

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ mahallesi, 263 ada, 63 parsel sayılı taşınmazda 2/24 oranında hissesi bulunan Fatma'nın kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 26/07/2013 tarih ve 2012/1047 Esas, 2013/1124 Karar sayılı gerekçeli karar ile Adana ili Defterdarı Tamer Utkucu'nun M.K'nun 427/1. Maddesi gereğince kayyım tayinine verilmiş. Mahkememiz dosyasında gaipliği talep edilen Fatma'yı tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerde olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/133 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Fatma hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR. 25/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02296881