ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/161 Esas

Davacı, SÜLEYMAN KASAN ile davalılar HACININOĞLU SÜLEYMAN, ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve ADANA MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Olağanüstü Zamanaşımına Dayalı Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Seyhan mahallesi, 10745 ada, 56 parsel sayılı taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle 50 yıldan beri malik sıfatıyla davasız ve aralıksız ikamet ettiğini ve zilyedinde olduğunu iddia eden Abdulaziz oğlu, 1944 doğumlu Süleyman Kasan adına tapuya tescili için M.K'nun 713.maddesi gereğince kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle tescil davası açmış bulunduğundan bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda dosya numarası üzerinden mahkememize itiraz etmeleri hususu ihtar olunup aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur. 07/03/2025

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