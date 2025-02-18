ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51585126-2024/418-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kötü Muamele suçundan Muhammed Eid ve Fatine oğlu, Suriye uyruklu 997.......852 TC Kimlik nolu GIYAS EL HAZURİ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 232/1 maddesi uyarınca beraatına verilmiş verilen hüküm sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.13.02.2025

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