ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2026/134 Esas

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Davacı , CANSU ACER ile Davalı , MURAT SÜRMEGÖZLÜER arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davası nedeniyle; Davalı MURAT SÜRMEGÖZLÜER'nın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve tensip tutanağının gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir. Davacı dava dilekçesinde; davalı ile 19/09/2020 tarihinde boşandıklarını, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 300 günlük iddet müddeti süresi içerisinde 18/06/2021 tarihinde müşterek çocukları Memetcan'ın dünyaya geldiğini, boşanma davası devam ederken müşterek çocuk Memetcan'ın henüz doğmamış olması nedeniyle boşanma kararında velayet ile ilgili hüküm kurulmadığını, müşterek çocuk Memetcan yanında kaldığını, çocuğun sağlık, eğitim ve diğer resmi işlemlerinde yetki belirsizliği nedeniyle aksaklıklar yaşadığını, Memetcan SÜRMEGÖZLÜER'in velayetini kendisine verilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı MURAT SÜRME GÖZLÜER'e ilanen tebliğ olunur.

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