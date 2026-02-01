ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/501 Esas

İLAN METNİ

Davacı , TÜLAY ARSLAN ile Davalılar , EFE ARSLAN, MAHMUT ÖZKILINÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Aile Konutundan Kaynaklanan (TMK M.194)) davası nedeniyle; Davalı EFE ARSLAN'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve tensip tutanağının gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde;tarafların 2005 yılında evlendiklerini, evlilikten 3 tane müşterek çocuklarının olduğunu, Kemalpaşa mahallesi 4548 sok. No:8 Sarıçam/ADANA adresindeki evin müvekkiline ait ziynet eşyaları da eklenmek suretiyle aile konutu olarak alındığını, davalının çalışmak için yurt dışına gittiğini, müvekkilinin 3 çocuğu ile birlikte bu konutta kaldığını, davalı Efe'nin bu taşınmazı gizlice ve müvekkilinin rızası dışında davalı Efe'nin yakın arkadaşı diğer davalı Mahmut ÖZKILINÇ'a 23/07/2025 tarihinde devrettiğinde, tapuda taşınmazın gerçek değerinin gösterilmediği, bu devir işleminde müvekkilinin rızasının olmamasını, dava konusu aile konutunun davalı üzerinde bulunan tapu kaydının iptali ile eski malik olan eş üzerine tapuya kayıt ve tescil edilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı EFE ARSLAN'a ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN02391982