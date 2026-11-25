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T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1032 Esas

DAVALILAR : LEVENT AĞAOĞLU, Mahir Duran ve Behiye oğlu, 24/01/1987 doğumlu, 8 Elray Ave., Dandenong VICMELBURN 3175 9846 AVUSTRALYA

Davacı Vedat Ağaoğlu tarafından aleyhinize açılan Adana Ili Sarıçam ilçesi 133 ada 4, 5, 6, 7 parsel, 139 ada 6,7,8,9,10,11 parsel, 143 ada 2,3,4,5,9,10,11,12 parsel, 144 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 parsel, 148 ada 5,6,7,14 parsel, 148 ada 15 parsel, 149 ada 8,9 parsel, 152 ada 4 parsel, 156 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel, 156 ada 8 parsel, 158 ada 1,5,6,9,10 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/03/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02604262