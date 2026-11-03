ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/430 Esas

DAVALI : İSMAİL ÖMER ARIBURNU, Şükrü Taner ve Barış oğlu, 11/10/1970 İstanbul doğumlu,22 DALECROFT CIR, UNIONVILE, ON, L3R 6K2 MARKHAM/KANADA

Davacı , KIVANÇ TEKSTİKL SAN.TİC.A.Ş. ileDavalılar , ABDULKADIR ÖZTEP, İSMAİL ÖMER ARIBURNU v.d... arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/03/2027 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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