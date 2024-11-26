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ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 00:00

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1512 Esas

İ L A N

Adana İli, Seyhan İlçesi,Kocavezir Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Marlies'den olma, 31/12/1982 doğumlu, 13414310962 T.C.kimlik numaralı MAHMUT THORBEN SİYER'in 20 yıldır kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, MAHMUT THORBEN SİYER'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin (M.K.nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2023/1512 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları 6 ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen MAHMUT THORBEN SİYER hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.12/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02129390