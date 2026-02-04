ADANA 6. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ADANA 6. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS :2013/44

DAVALI MİRASÇI : ÇAĞATAYHAN ÖZTÜRK KONU : Dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin tebliği,DURUŞMA GÜNÜ :05/03/2026

SAATİ :11.25

DURUŞMA YERİ :Adana 6. İş Mahkemesi

Davacı S.S. ÇUKOBİRLİK ÇUKUROVA PAMUK YERFIRSTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ile Davalı ORHAN ÖZTÜRK arasında Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davası ile;

Adana 3. İcra Müdürlüğü'nün 2011/292 Esas sayılı dosyası ile davalı (müteveffa) Orhan ÖZTÜRK hakkında 32.184,38 TL bakımından ilamsız icra yoluyla takip yapıldığı, davalının süresi içerisinde borçlu olmadığını iddia ederek borca ve tüm ferilerine itiraz edip takibi durdurduğu, davalı (müteveffa) Orhan ÖZTÜRK'ün yaptığı itirazın iptali ve takibin devamına karar verilmesinin ve davacının %40'dan aşağı olmamak üzere tazminat ödemesinin talep edildiği;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen mirasçı ÇAĞATAYHAN ÖZTÜRK (TC:14998258848) adına çıkarılan davetiyelerin bila iade edilmesi, kolluk kuvvetlerince de adresinin tespit edilememesi nedeniyle Mahkememizce ilanen davetiye çıkarılmasına karar verilmiş olmakla; duruşmanın bırakıldığı 05/03/2026 gün ve saat 11.25'te duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelip de davayı takip etmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakat olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve yokluğunda karar verilebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere mirasçı Çağatayhan ÖZTÜRK'e ilanen tebliğ olunur. İLGİLİ KİŞİ : ÇAĞATAYHAN ÖZTÜRK - 14998258848 ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, KENAN ve DOROTHY ANNE oğlu/kızı, 09/09/1988 doğumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02393872