ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/558 Esas

İLAN

Davalı Mustafa Can TEMUR, Hakkı ve Melek'den doğma, Sivas- 27/12/1989 doğumlu, Davalı Arzu TEMUR, Hakkı ve Melek'den doğma, Sivas- 18/06/1996 doğumlu, Davalı Hamit Faruk TEMUR, Hakkı ve Melek'den doğma, Sivas- 10/10/1990 doğumlu,

Davalı Rıfat GÖĞEBAKAN , Şeyho ve Ayşe'den doğma, Adana- 03/02/1962 doğumlu,

Avustralya adresinde iken ikametgahları meçhul.

Davacı Muhammed Buğra BÜYÜKER tarafından Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 5800 ada, 2 parsel, 4. Kat, 8. Bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/558 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalılar Mustafa Can TEMUR, Arzu TEMUR, Hamit Faruk TEMUR ve Rıfat GÖĞEBAKAN konsolosluk aracılığı ile tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalıların iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 17/09/2026 günü saat 11:35'de Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02508735