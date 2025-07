ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

REPUBLIKKEN TYRKIET

5. MAGISTRATES COURT I ADANA

Nummer: 2023/96 Esas

Meddelelse via presse Den Sagsggte navn er Efe GÖKPINAR. Han er søn af Kani Mutlu GÖKPINAR og Birthe Nørgaard GÖKPINAR, født 16.03.1972. Hans bopæl er ukendt.Sagsøgerne Gülseren YAMAN, Hasan MURAT MERCAN, Hatice KARAHAN anlagde en retssag mod sagsøgte Efe GÖKPINAR ved den 5. Magistrates Court i Adana med sagsnummer 2023/96 Esas. Sagen er om ophævelse af eksisterende partnerskab i fast ejendom. Ejendommen er beliggende i Adana-Seyhan-Tepebağ og er registreret med bloknummer 270 marknummer 75. Der blev gjort en opdagelse vedrørende denne retssag, og efter opdagelsen var det underforstået, at eksperterne i landbrug, konstruktion og kortlægning indsendte deres ekspertrapport dateret 27/04/2025 til vores sagsakter. Sagsøgte Gökpinar kunne ikke underrettes gennem konsulatet. Af denne grund blev det besluttet at underrette sagsøgte offentligt via pressen. Sagsøgte Efe GÖKPINAR skal gøre indsigelse mod ekspertrapporten inden for to uger fra datoen for meddelelsen via presse i overensstemmelse med artikel 281 i den civile retsplejelov. Hvis han ikke gør indsigelse, anses han for at have givet afkald på sin ret til at gøre indsigelse mod ekspertrapporten. Han skal også erklære, om han giver samtykke til, at salget finder sted mellem partnerne. Hvis han ikke afgiver en erklæring, anses han for ikke at have givet samtykke. Det blev besluttet at advare og underrette ham om disse problemer. Den sagsøgte skal være personligt til stede ved retsmødet, der afholdes i retsmødesalen av 5. Magistrates Court i Adana den 07/10/2025 kl. 09:40. Hvis han ikke selv kommer til retsmødet, skal han sende nogen til at repræsentere/advokat ham i retsmødet. I modsat fald fortsætter retsmødet i sagsøgtens fravær, og sagsøgte kan ikke gøre indsigelse mod de foretagne handlinger. Sagsøgte vil blive anset for at være blevet underrettet syv dage efter datoen for denne meddelelse via presse. Sagsøgte er advaret herom, og med denne meddelelse anses sagsøgte for at have fået meddelelse om ekspertrapport og retsmøde dato.

