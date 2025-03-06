ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/757 Esas

İLAN

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı İlyas İBA, Mithat'tan olma, Hürü'den doğma, Adana- 02/07/1985 doğumlu, Gazimagosa/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı Şenol YAPICI tarafından Adana İli, Çukurova İlçesi, Dörtler Mahallesi, 129 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/757 Esas sayılı davası açılmış olup, davalı İlyas İBA'ya konsolosluk aracılığı ile tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı İlyas İBA'ya "bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ve satışın ortaklar arasında yapılmasına muvafakatinizin olup olmadığınıza, beyanda bulunmadığız takdirde muvafakat etmemiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunmasına",06/05/2025 günü saat11:05'te Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184296