ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1627

KARAR NO : 2024/989

Davacılar Kenan Balsoy ve diğerleri ile davalılar Yurdanur Balsoy ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası sonucunda;

"Davanın kabulüne,

Dava konusu; Adana İli Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 504 ada 15 parseldeki ortaklığın (taşınmaz kayıtlarında haciz bulunduğunda taşınmazların tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte) taşınmazlardaki satış suretiyle giderilmesine, satışın açık arttırma ve umuma açık suretiyle yapılmasına, satış bedelinin hisseleri oranında hissedarlara ödenmesine,

Satış memuru olarak Adana Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurunun tayinine,"

karar verilmiş olup verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Aleks Zeki BALSOY'a kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, hükmün 2 haftalık kanuni süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu tebliğ ve ilan olunur. 13/07/2026

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