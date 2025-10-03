T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/24 Tereke

İLAN

ADANA ili, SEYHAN ilçesi, HURMALI mah/köy, 20 Cilt, 457 Aile sıra no, 11 sırada nüfusa kayıtlı, TEVFİK ve ATİYE den olma, Adana 17/03/1959 doğumlu, 13/06/2024 tarihinde vefat eden, 20914059628 T.C. Kimlik numaralı muris MAHMUT AYHAN İŞSEVER'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/24 Tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. m.629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02287377