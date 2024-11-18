ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .11422420-2024/378-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 07/10/2024 tarihli 2024/378 Esas 2024/545 Karar sayılı ilamı ile Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Zincirleme Suretle Alenen Hakaret suçundan sanık CUMALİ ALTIN, TC Kimlik nolu 42301837008 hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 125/3a maddeleri gereğince 1 Yıl1 Ay3 Gün Hapis cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hapis cezası ile TCK 53. Maddesinin yapılan son değişiklikler göz önünde bulundurularak uygulanmasına ve 1346 TL yargılama giderlerinin sanıktan tahsililine dair Basit Yargılama Usulünce yapılan yargılama sonucunda 2 hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02124075