ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/356 Esas

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Davacı ŞABAN HOPLAMAZ ve bir kısım davalılar hakkında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan Halil ve Fadime oğlu; Ali Büyükduru adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana ili Yüreğir ilçesi Pirili mahallesi, 283 ada 2 ve 3 parsel, 286 ada 2 - 5 - 6 parsel, 288 ada 1 parsel, 289 ada 1 parsel, 303 ada 8 parsel, 307 ada 8 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 02/07/2025 günü saat 10:05'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Ali Büyükduru'ya ilanen tebliğ olunur.

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