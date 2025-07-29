T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/1010 Esas

İ L A N

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalılardan Mehmet Nedim ve Hüsne'den olma Hamide Cassa adına çıkartılan davetiyenin bila iade edildiğinden, ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, "TMK madde 644. maddesi gereğince el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine itirazınız var ise mahkememize bildirmeniz, elbirliği halinde mülkiyetin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmez veya paylaşma davası açılmaz ise davaya konu Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahalles, 1049 Ada, 106-107-108 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki elbirliği halindeki mülkiyetin paylı (ferdi) mülkiyete çevrileceğinin ihtarı ile 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 09/12/2025 günü saat 09:50'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Hamide Cassa'ya ilanen tebliğ olunur.

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