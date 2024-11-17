T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/826 Esas

İ L A N

Aşağıda açık kimliği bulunan Halil ve Muazzez'den olma Abdulkadir Selçukoğlu 20/02/2017 yılından beri kayıp ve nerede olduğu bilinmediğinden dolayı mahkememize gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenlerin ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/826 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde, adı geçen hakkında mevcut delillerle karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.



Gaipliği İstenilen :



ABDULKADİR SELÇUKOĞLU - 37348969492



MARDİN ili, ARTUKLU ilçesi, GÜL mah/köy, HALİL ve MUAZZEZ oğlu/kızı, 06/01/1983 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02123372