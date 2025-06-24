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ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 00:00

T.C.
ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/369 Esas

İLAN METNİ

Davacı MURAT ŞİPŞAK tarafından davalı SİNEM ŞİPŞAK’a karşı açılan tanıma ve tenfiz davasının mahkememizde verilen kararı gereğince; HÜKÜM :
1- TRABZON İli, ARAKLI İlçesi, YONCALI Köyü/mah. Cilt 45, hane 64'de nüfusa kayıtlı, OSMAN ve LÜTFİYE'den olma, 21/12/1979 doğumlu davacı MURAT ŞİPŞAK ile aynı hanede nüfusa kayıtlı KANİ ve BİLSEN'den olma 26/06/1984 doğumlu davalı SİNEM ŞİPŞAK'nın boşanmalarına ilişkin Orta Hollanda Mahkemesi Lelystad Yerleşkesinin 01/09/2022 tarihC/16/532120/ FL RK 21/1547 dava numaralı ve 16/03/2023 tarihinde kesinleşen kararının TANINMASINA.
2-Alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan179,90 TL nin mahsubu ile kalan 435,50 TL'nin davalıdan alınarak hazineye İRAT KAYDINA.
3-Davacı tarafça yapılan 385,40 TL harç, yurt dışı tebligat gideri 550 TL ve 7560 TL ilanen tebilgat gideri 8110 TL olmak üzere toplam: 8495 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
4-Davacı,bu davada kendisinivekille temsil ettirdiğinden,hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. göre 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE.
5-Karar kesinleştiğinde kararın iki suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine, karar verilmiş olup davalı SİNEM ŞİPŞAK’ a metni yazılı kararın gazetede ilanından itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta sonra kesinleşmiş sayılacağından davalı SİNEM ŞİPŞAK’ a bu süre içinde İstinaf yoluna başvurma hakkını kullanabileceği karar tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02247464

 